Migros'tan ömür boyu iade

Migros Genel Müdürü Özgür Tort, Migros'ta satılan tüm tüketim mallarının ömür boyu Migros garantisi altında olacağını bildirdi. Son kullanma tarihi geçen açılmamış ürünlerin de ömür boyu iade alınacağını ifade eden Tort, Migros mağaza ve mağaza otoparklarında müşteri eşyalarının artık Migros güvencesinde olacağının altını çizdi.



Migros'un 55. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Özgür Tort, yenilikle 55 Migros yılında müşterilere ayrıcalıklı bir dünya sunduklarını belirterek, kasım ayı boyunca kampanyalarla müşterilerini kucaklayacaklarını, Migros'ta 55 kuruşlu alışveriş günlerinin başladığını duyurdu.



''Migros'ta satılan tüm tüketim mallarının ömür boyu Migros garantisi altında olacağını, son kullanma tarihi geçen açılmamış ürünlerin ömür boyu iade alınacağını, Migros mağaza ve mağaza otoparklarında müşteri eşyalarının artık Migros güvencesinde olacağını'' açıklayan Tort, sektördeki bu ''ilk'' uygulamaların, Migros'a güvenen, ''Çocuğumun elini bir tek Migros'ta bırakırım'' diyen müşterilere Migros'un teşekkürü olduğunu söyledi.



Migros'un, garanti belgesi olmayan tüm ürünleri ömür boyu garanti altına almayı taahhüt ettiğini belirten Tort, tüketicilerin, kalitesinden memnun olmadığı tüm tüketim ürünleri Migros satış fişi ile ömür boyu değiştirebileceğini (İçki, sigara, garanti belgesi olan ürünler hariç) kaydetti.



Migros'un çeşitli nedenlerle tüketicilerin satın alıp kullanamadığı tüketim ürünlerini de değiştirme garantisi verdiğini belirten Özgür Tort, bu ürünlerin, son kullanma tarihleri geçse dahi açılmadığı takdirde Migros fişiyle ömür boyu iade edilebileceğini(İçki, sigara, garanti belgesi olan ürünler hariç) bildirdi.



Otoparka güvence



Migros'un mağaza ve mağaza otoparklarında hırsızlığa karşı da Migros Club müşterilerini güvence altına aldığını, mağaza ve otoparkta tespit edilen eşya ve araç hırsızlığına karşı, Migros Club müşterilerinin son bir yılda kartında kayıtlı alışveriş tutarının 2 katına kadar Migros güvencesi altına alınacağını belirten Özgür Tort, ''Bu miktar 3.000 liraya kadar geçerli olacak'' dedi.



55'inci yıl için, müşterilerin en çok istedikleri ve katıldıkları kampanyalarla kutlama yapacaklarını belirten Özgür Tort, ''En çok talep gören ürünleri bedavaya yakın fiyatlarla sadık müşterilerimize sunacağız. Yarın 50 liralık alışveriş yapan müşterilerimiz 4 litrelik sütü 55 kuruştan alabilirken, arkasından bir kilogram tavuğun kilosu 55 kuruşa satılacak'' diye konuştu.



55 yıl önce 1954 yılında Türk perakende sektörüne ''Merhaba'' diyen Migros'un global krize rağmen sektördeki öncülüğünü, yenilikçi yapısıyla sağlamlaştırarak sürdürdüğünü belirten Özgür Tort, şöyle devam etti:



''Global krizin başladığı geçen yıl, süreci büyüme ve talebe uygun fırsatlar sunarak karşılayacağımızı belirtmiştik. O dönemin tutucu ve kabuğuna çekilmiş, ürkek mesajları yanında bizim izlediğimiz bu cesur stratejinin bugün geniş ve yaygın olarak kabul görmesi memnuniyet vericidir. Yüksek potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çeken Türkiye, önce kendimize güvenle gelişir. Ekonomiye yönelik doğru stratejilerle ilerler. Bunların sonucunda da, işsizlik azalır.



Perakende heyecanlı bir iştir. Sokaktaki insan düzenli iş buldukça, refahı ve morali arttıkça coşar, yaşama keyifle sarılır. Bu nedenle tüm sektörlerin başarılı sonuçları ve Türkiye'nin gelir dağılımı ile yakından ilgiliyiz. Dünyadan iyileşme sinyalleri geliyor, çoğunluk iyimser yaklaşıma dönmeye başlıyor. 54 yıldır her türlü krize deneyimli Migros, iyileşmenin yavaş yavaş oluşacağını hesaba katıyor, uzun soluklu adımlarla planlama yapıyor. Güncel ve nabzı tutan uygulamaları müşterilerimize sunarak büyümeyi sağlıyoruz.



Ana rotamız, kriz sonlandığında dünyayı daha büyük bir perakendeci olarak selamlamak. Böylece 70 milyonluk ülkenin dünya listelerindeki perakendecisi olarak Migros daha üst sıralara yerleşecektir. Bir sene önce haftada 8 mağaza gibi iddialı bir hedef ortaya koymuş, yeni rotamızı açıklamıştık. Yıl sonunda hedeflediğimiz 400 mağazayı açmış ve arzu ettiğimiz büyümeyi gerçekleştirmiş olacağız. Ekim ayında Malatya'nın ilk hipermarketi 5M'i ve Makedonya'nın 3. Ramstore'unu bir gün arayla devreye soktuk. Yurt dışı mağaza sayımız 20 oldu. Hızla mağaza açmaya devam ediyoruz. Yıl sonunda 1500 mağazayı geçeceğiz.''



'Müşteri sayımızı yüzde 15 arttırdık'



Müşterilerin talebi doğrultusunda fiyatlarda ucuzlama getiren kampanyalı satışları artırarak müşteri sayısını da artırdıklarını belirten Tort, pazarda genel talebin kısıtlı kalmasına, enflasyonun öngörülenden daha fazla düşmesine karşın büyümeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Tort, ''Müşteri sayımızı yüzde 15 oranında artırdık. 370 milyon müşteriye ulaşacağız. 2009 yılında karlılığımızı koruyarak düşen enflasyon ortamında biz müşterilerimize pazar ortalamasından yüzde 10 daha da az enflasyon yaşattık. Bu yıl sonunda ciromuz hedefimize paralel gerçekleşecek'' dedi.