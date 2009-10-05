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Ekonomi

Migros'tan lokavt kararı

05 Ekim 2009 23:35

Migros Ticaret A.Ş, şirkete bağlı bütün iş yerlerinde lokavt kararı alındığını bildirdi.

Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yer alan yazısında, Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) ile şirket arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, kanuni süre içerisinde Sendika Genel Başkanlığının grev kararını şirkete tebliğ ettiği belirtildi.

Yasaya göre, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 6 iş günü öncesinden bildirmek kaydıyla muhatap sendika tarafından grev uygulama tarihinin bildirilmesinin gerektiği ifade edilen yazıda, bu durum karşısında, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca işveren olarak bugün itibariyle şirkete bağlı bütün iş yerlerinde lokavt kararı alındığı ve yasal süreç içinde tebliğ edildiği duyuruldu.

Sendika ile şirket arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi.

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