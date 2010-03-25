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Ekonomi

Migros'tan 6 bin 500 kişiye iş imkanı

Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü, tüm formatlardaki mağazalar için 2010 yılında toplam 6 bin 500 yeni istihdam hedeflediklerini bildirdi.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, tüm formatlardaki mağazalar için 2010 yılında toplam 6 bin 500 yeni istihdam hedeflediklerini bildirdi.

Tort, Migros Ticaret A.Ş.'nin büyüme ivmesinin tüm formatlarda devam ettiğini ve ucuzluk marketi alanında da iddialı bir konuma geldiklerini vurguladı.

2009 yılını 62 ilde 980 Şok mağazası ile kapattıklarını, 2010'un ilk aylarında açılan mağazalarla 1.061 Şok marketiyle hizmet vermeye devam ettiklerini anlatan Tort, toplam 351 mağaza açtıklarını ve bunların 272'sinin Anadolu'da olduğunu bildirdi.

Şok'ta 2009 yılında ciroda yüzde 32'lik büyüme gerçekleştirdiklerini, bu yıl da benzer bir ciro artışı beklediklerini belirten Tort, 2010'da Şok olarak faaliyet gösterdikleri il sayısını 68'e çıkaracaklarını, bu yılın sonuna kadar Erzincan, Rize, Çankırı, Aksaray, Burdur ve Elazığ'da da faaliyet göstermeyi planladıklarını ifade etti.

Anadolu'da büyümeye hız verdiklerini ve 350 yeni Şok mağazası açmayı hedeflediklerini kaydeden Tort, ''Migros Ticaret olarak tüm formatlarımız için 2010'da toplam 6 bin 500 yeni istihdam hedefliyoruz. Bu rakamın 2.000 civarındaki kısmını Şok'larda istihdam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl haftada 8 mağaza açmıştık. Tüm formatlarımız bazında geçtiğimiz yıldan daha fazla bir büyüme planlıyoruz. Bu yıl Migros Ticaret olarak toplam 260 Milyon lira yatırım öngörüyoruz'' şeklinde konuştu.

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