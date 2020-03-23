Migros, Sanal Market için 1.000 kişiyi işe alacak

Migros, Türkiye’nin 61 noktasına hizmet verdiği Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak.

İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market’ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak.

Migros İnsan Kaynakları departmanından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitelerin tatil edildiği ve pek çok işletmenin hizmete kapandığı bu geçici dönemde, iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyor, bu önemli görevde bizimle birlikte yer alacak çalışma arkadaşları arıyoruz. Bu dönemde başvuran tüm adaylarımızla, görüşmelerimizi online ortamda gerçekleştiriyoruz. Migros ailesi olarak, bu zor günleri de birlikte aşmak üzere yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz.”