Migros, Moonlight ile birleşti

Migros Türk T.A.Ş'nin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle birleşilmesine ve bu suretle şirketin tasfiyesiz infisahına karar verildiği duyuruldu.



Migros Türk'ten İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketin bugün yapılan Genel Kurulunda alınan kararlara ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Şirketimizin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesine ve bu suretle şirketimizin tasfiyesiz infisahına karar verilmiştir.



Genel Kurulda onaylanan Birleşme Sözleşmesine göre birleşme oranı 0,97918 ve hisse değiştirme oranı 1,00 olarak tespit edilmiştir. Birleşme nedeniyle Moonlight tarafından ihraç olunacak 3.706.660 lira tutarındaki nama yazılı paylar, şirketimizin Moonlight dışındaki ortaklarına sahip oldukları Migros Türk T.A.Ş payları ile değiştirilmek üzere kayden dağıtılacaktır. Hisse değişimine ilişkin duyurular Kurul kayda alma belgesinin alınmasını müteakip ayrıca yapılacaktır."



Genel Kurulda ayrıca, birleşmeye ilişkin olarak, T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan 7 Ocak 2009 tarihli Bilirkişi Raporu ve Uzman Kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansal Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 15 Aralık 2008 tarihli Uzman Kuruluş Raporu hakkında bilgi verildiği ve söz konusu raporların müzakere edildiği belirtilerek, şirketin birleşmeye esas 30 Eylül 2008 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarının okunduğu, müzakere edildiği, oylamada 30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan ve birleşmeye esas teşkil eden mali tabloların onaylanmasına karar verildiği de kaydedildi.



Açıklamada, Yönetim Kurulunca imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin okunduğu, müzakere