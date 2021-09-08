Migros medya şirketi kurdu

Medya şirketi Mimeda’yı kuran Migros, bu sektöre giren ilk perakende şirketi oldu. Mimeda, Migros'un sadakat programı Money aracılığıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını tanıyarak iş ortaklarına datadan türettiği öneri hizmeti sunuyor.

Mimeda’nın pazarlama platformunda mağaza içi iletişi, sosyal medya, MigrosTV ve espor platformu ile 120 binden fazla marka elçisine ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, “Mimeda pazarlama platformunun 5 ana bölüm ve 15 farklı iletişim kanalı bulunuyor. Birlikte çalıştığımız markaların doğru hedef kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi için özel bir ekip ile gerekli tüm aksiyonların alınmasını sağlıyoruz. Diğer platformlardan bizi ayrıştıran en önemli özelliğimiz, oluşturulan medya bütçesinin verimli kullanıp kullanılmadığının ölçülmesine olanak sağlamamız” dedi.