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Ekonomi

Migros, Makro Market'e talip

Makro Makret: Migros ile 56 mağazanın satışı için görüşüldü

12 Mart 2018 15:32

 Migros, Makro Market ile Uyum Marketleri satın alma görüşmelerini sürdürüyor. Migros’tan bugün yapılan açıklamada, henüz bir karar verilmediği, ön görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Makro tarafından yapılan açıklamada da Migros ile 56 mağazanın satışının müzakere edildiği belirtilmişti.

Migros’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Şirketimizin, Uyum Marketleri satın almak için görüşmeler yaptığına dair basında haberler yer almıştır. Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Makro Market ile ağırlıklı olarak Uyum Marketler için yapılan görüşmeler ön görüşmeler niteliğinde olup bu yönde şirketimizce alınmış bir karar ya da mevcut durumda kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır" denildi.

Dünya’da yer alan habere göre, bugün Makro’dan yapılan açıklamada ise Migros ile 56 mağazanın satışı için görüşüldüğü, başka potansiyel alıcıların da olduğu ifade edildi.

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