Migros İcra Kurulu Başkanı Tort: Rekabet Kurumu tarafından kesilen ceza tüketiciye yansıtılmayacak

Rekabet Kurumu tarafından 5 zincir market ve 1 tedarikçiye kesilen 2.7 milyar TL'lik ceza sonrası yargı yoluna başvuran Migros, cezanın tüketiciye yansıtılmayacağını açıkladı. Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, cezanın ayçiçek yağı satışından dolayı kesildiğini belirterek, cezaya konu ayçiçek yağının 3 yıllık dönemde zararına satıldığını iddia etti.

Rekabet Kurumu'nun Migros'a kestiği ceza tutarı 517.7 milyon TL'ydi.

Tort ayrıca Rekabet Kurumu'nun raporunda bahsi geçen tedarikçi Salvo Gıda'yla yapılan görüşmenin, yeni fiyat artışının ertelenmesine ilişkin doğal bir "ticari görüşme" olduğunu öne sürdü.

"Cezayı içimize sindirmemiz mümkün değil" diyen Tort söz konusu cezayı kabul etmediklerini ifade etti.