Migros İcra Başkanı Özgür Tort: Telefonla sipariş uygulamasını başlatıyoruz

Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, müşterilerin işlerini kolaylaştırmak için yeni uygulamayı devreye sokacaklarını belirterek, "Sadece sanal market pratikliğinde değil telefonla dahi sipariş verilebilecek bir uygulamanın testi tamamlandı. Bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru devreye almayı planlıyoruz" dedi.

Vodafone Business ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde düzenlenen CEO Club toplantıları online platforma taşınarak "CEO Club Online Summit" olarak gerçekleştirildi.

Burada konuşan Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, sanal market uygulamasının geçerli olduğu il sayısını son yıllarda 30'dan 60'a çıkardıklarını anımsattı. Tort, son gelişmelerle birlikte Migros Sanal Market faaliyetinin geçerli olduğu il sayısının 75'e ulaştığını söyledi.

"Müşteri geldiğinde daha yüklü alışveriş yapıyor"

Tort, müşterilerin alışverişte paket tutarlarının artıp artmadığına dair bir soru üzerine, "Burada çok köklü bir gelişim var. Gıda perakendesi zaten son 2 yılda müthiş bir mesafe katetmişti. Bu konuda müşteri bilinçlenmesini de ben çok yerinde buluyorum. Mağazalarda alışveriş sıklığı bir parça düştü. Ancak buna karşın müşteri geldiğinde daha yüklü alışveriş yapıyor" dedi.

Bu hafta yeni uygulama devreye girecek

Özgür Tort, şimdi müşterilerin işlerini kolaylaştırmak için yeni uygulamayı devreye sokacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece sanal market pratikliğinde değil telefonla dahi sipariş verilebilecek bir uygulamanın testi tamamlandı. Bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru devreye almayı planlıyoruz. Başlangıçta ramazan kolileri, özel paketler gibi hızlı sipariş verilecek alanlarda uygulayacağız. 65 yaş üstü müşterilerimizi öncelikli hale getireceğimiz, salt onlara özgün bir hizmeti devreye alıyoruz."