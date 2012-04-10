Migros 163 milyon lira zarar açıkladı

Perakende zinciri Migros, TL'deki değer kaybı ve girdi maliyetlerindeki artışın etkisiyle 2011'de rekor zarar açıkladı.Perakende zinciri Migros, TL'deki değer kaybı ve girdi maliyetlerindeki artışın etkisiyle 2011'de 163.25 milyon lira zarar açıkladı. Şirket 2010 sonunda 42.6 milyon lira kâr açıklamıştı.

Şirketin faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Perakende Endeksi sonuçlarına göre, 2011'de organize perakendedeki yıllık ciro artışı yüzde 9 düzeyinde gerçekleşti.

Migros'un 2011 sonunda 5.75 milyar lira olan satış gelirleri 2010 sonuna göre yüzde 11.5 artış gerçekleşti.

Gıda perakendede yıllık ciro artışı yüzde 3, gıda dışı perakendede ise yıllık ciro artışı yüzde 18 oldu.

Migros, 2011 yılında satışlarda yakaladığı çift haneli artışı 2012 yılında da sürdürmeyi hedeflerken; 2011'de yüzde 6.7 olarak gerçekleşen FAVÖK marjının ise yüzde 6-6.5 aralığına gerilemesini bekliyor.

Şirketin yüzde 80.51'i MH Perakendecilik'e yüzde 19.49'u ise diğer ortaklara ait bulunuyor.

Sunuma göre, 2011 yılında 717 mağazaya ulaşan Migros, 2012'de 100 süpermarket ve 2 hipermarket açmayı hedefliyor.

2011 yılı Eylül ayında duyurduğu "süpermarkete odaklı büyüme stratejisi" doğrultusunda yaygınlaşma, verimlilik ve karlılık hedeflerini yeniden belirleyen Migros Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılı finansal sonuçları açıklandı. 2011 yılında indirim mağazacılığı segmentinden çıkarak büyüme stratejisine süpermarket odaklı devam eden Migros Ticaret A.Ş.'nin cirosu bir önceki yıla göre yüzde 11.5 artışla 5.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2011 yılında 77 yeni süpermarket ve hipermarket hizmete açarak bir önceki yıla göre mağaza sayısını yüzde 10 artırdıklarını açıklayan Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, 'Eylül 2011'de, büyümemizin çift haneli olacağını, karlılığımızın da artacağını söylemiştik. 2011'de satışlarımızı yüzde 11,5 oranında artırmanın yanı sıra EBITDA rakamımızı geçen yıla göre yüzde 11,1 ile çift haneli büyüterek, 386 milyon TL'ye çıkardık. Süpermarkete odaklı büyüme yaklaşımımızın meyvelerini topluyoruz" dedi.

Migros Grubu'nun 2011 yılı finansal sonuçları açıklandı. Migros Ticaret A.Ş'nin borsaya açıkladığı sonuçlara göre, Migros'un cirosu ve EBITDA (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kar - VAFÖK) rakamları 2011'de çift haneli büyüdü. 2011 yılı Eylül ayında süpermarkete odaklanacağını duyuran Migros Ticaret A.Ş'nin 2011 sonu cirosu yüzde 11,5 artışla 5,16 milyar TL'den 5,75 milyar TL'ye çıktı. Aynı dönemde Migros Ticaret A.Ş'nin EBITDA'sı da bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artış ile çift haneli büyüyerek 386 milyon TL'ye ulaştı.

Tort: Süpermarkete odaklandık, hem ciroda hem EBITDA rakamında çift haneli büyüdük

2011 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, hem ciroda hem EBITDA rakamında elde edilen çift haneli büyümenin, süpermarket odaklı yaklaşımın bir sonucu olduğunu ifade etti. Migros Ticaret olarak perakende sektöründeki 58 yıllık deneyim ve bilgi birikimi ile, perakende

dünyasındaki değişim ve gelişimi çok iyi gözlemleyebildiklerini belirten Tort, "Biz geçtiğimiz Eylül ayında, gıda perakendesinde ana gelişim kulvarını süpermarket olarak gördüğümüzü ve büyüme stratejimizi süpermarket odaklı kurduğumuzu açıklamıştık. Biz operasyon karlılığımızı EBITDA üzerinden takip ediyoruz. Net kar ise kur dalgalanmaları gibi makro ekonomik verilerle bağlantılı olduğundan, kurun o tarihteki anlık fotoğrafının sonucunu yansıtıyor. Bugün geldiğimiz noktada satışlarımızın yüzde 11,5, EBITDA rakamımızın ise yüzde 11,1 arttığını görüyoruz. Her iki cephedeki çift haneli büyüme, süpermarketi odağa koyan büyüme stratejimizin başarısını ortaya koyuyor. Bir anlamda süpermarkete odaklı büyüme

yaklaşımımızın meyvelerini topluyoruz" dedi.

'2011'in son çeyreğinde ciromuzdaki büyüme yüzde 14,4 ile ortalamanın üzerine çıktı'

Süpermarkete odaklanma kararının Migros Ticaret A.Ş'nin 2011 finansal sonuçlarına olumlu katkıda bulunduğunu ifade eden Özgür Tort, ''Bu stratejinin ilk bariz yansıması 2011 yılı son çeyrek rakamlarında ortaya çıktı. Cirodaki yıllık artış oranı yüzde 11,5 iken, 2011 son çeyreğinde satışlarımız yıl ortalamasının üzerinde bir artış göstererek, 2010'un son çeyreğine göre yüzde 14,4'lük bir gelişim gösterdi. Yine aynı şekilde, 2012 yılının ilk çeyreğinde de benzer bir satış artışı bekliyoruz'' dedi. Tort, cirodaki artışta süpermarket odaklı yaklaşımla açılan yeni mağazaların yanı sıra mevcut mağazaların da bir önceki yıla göre satış büyümelerinin de katkıda bulunduğunu söyledi. Özgür Tort şöyle devam etti: "Süpermarket odağımızla çift haneli büyümemiz ivme kazandı, bunu 2011 son çeyrekte teyid ettik, büyümemiz yüzde 14'lere çıktı. 2012 ilk çeyrekte de satışlar benzer şekilde büyüyor."

2011 yılında Migros markasında tarihi bir büyüme ve erişim oranı yakalandığını açıklayan Özgür Tort, İstanbul'dan başlayıp Anadolu'ya toplam 66 ilde yayılan ulusal bir marka olarak hedeflerine hızla koştuklarını belirtti. Tort sözlerine şöyle devam etti :"Tansaş ile, Ege ve Akdeniz'e odaklanma stratejimiz çerçevesinde müşterilerimizin güvenini kazandık. Çok daha sıcakkanlı, hareketli ve yakın olduk, bugün itibariyle Tansaş'ta 188 mağaza sayısına ulaştık. Süpermarkette tamamen

farklı bir alışveriş deneyimi yaşatan Macrocenter'da 2011 yılında ilk kez İstanbul dışına adım atarak Antalya Macrocenter'ı hizmete açtık. Açacağımız yeni mağazalarla bu kulvarda da özgün yerimizi kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Yakın zamanda İzmir'de ikinci 5M'imizi açtık, Türkiye'nin en büyük 5 metropolüyle birlikte 10 şehire 17 hipermarketle yayılmış durumdayız, önümüzde yeni rotalar var. Perakendede sanal alışverişin ilk oyuncusu Migros Sanal Market 2011 yılında %39'luk büyüme yakaladı ve başlı başına kuvvetli bir marka olduğunu tekrar göstermiş oldu. Diğer yandan yurtdışı operasyonlarımız hızla ve karlı biçimde büyüyor. Yurtdışı operasyonlarımızda, örneğin Kazakistan'da %39 satış artışı yakaladık. Ayrıca yurtdışı operasyonlarımız Türkiye'nin de ötesinde karlılık marjlarına ulaşıyor."

'Mağaza sayımızı yüzde 10 artırdık, 2012'de en az 100 yeni süpermarket açacağız, 1. çeyrekte 36 mağaza açtık.'

Migros Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılında 77 yeni mağaza hizmete açarak bir önceki yıla göre mağaza sayısını yüzde 10 artırdığını belirten Özgür Tort, yıl içinde açtıkları 5 hipermarket ile toplam mağaza sayısının 2011 sonunda yurtiçinde 717'ye, yurtdışı mağazalarla birlikte toplamda 745'e ulaştığını ifade ederken, 2011 yılında mağaza satış alanlarının %81'inin süpermarket, %12'sinin hipermarket, %7'sinin ise yurtdışı mağazalarına ait olduğunu ekledi. 2012 içinde ise her hafta 2 mağaza ve toplamda 100 yeni süpermarket açmayı hedeflediklerini söyleyen Tort, ''2012 başından bu yana geçen 14 haftada 35 yeni süpermarket ve 1 hipermarket açtık. Toplam satış alanımız ise yurtiçinde 750 bin metrekareyi aştı. Yıl sonuna kadar, hedeflediğimiz gibi süper ve hiper formatında 850 mağazaya ulaşacağız'' dedi.

'İlk çeyrekte hem sepet ortalaması hem de müşteri sayımız arttı, yıl sonu ciro hedefimiz 6.4 milyar TL'

2012 ilk çeyrek satış performansının hedeflerin de üzerinde gerçekleştiği bilgisini veren Özgür Tort, Migros Grubu mağazalarında gerçekleşen enflasyon oranının tüketici enflasyonuna göre her zaman yüzde 3-4 daha düşük olduğunu söyledi. Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, şöyle devam etti: ''Bu da bizim hem müşteri sayımız hem de sepet ortalamamızın düzenli olarak artmasına katkıda bulunan önemli bir unsur. Yılın ilk çeyreğinde aldığımız bu olumlu sonuçlar, bizi yıl sonu için belirlediğimiz 6,4 milyar TL'lik ciro ve çift haneli büyüme hedefine ulaşmamız için daha da cesaretlendiriyor. Satış rakamlarımızı çift haneli büyütürken, kar artışımızı da sürdürmeyi hedefliyoruz."