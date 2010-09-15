-MİGREN KRİZİ AKSANINI DEĞİŞTİRDİ LONDRA (A.A) - 14.09.2010 - İngiltere'de bir kadın, ağır migren ağrısından sonra Fransız aksanıyla konuşmaya başladı. "Gloucester Echo" gazetesi, İngiltere'nin güneyindeki Cheltenham bölgesi yakınında yaşayan Kay Russell'ın (49), ağır migren ağrısıyla yatağa yattığını, ertesi gün uyandığında Fransız aksanıyla konuşmaya başladığını yazdı. Tanımayanların İngiltere'de yaşayan bir Fransız ya da Doğu Avrupalı sandığı Russell, "aksanı bir anda değişen" dünyadaki yaklaşık 60 kişiden biri oldu. 20 yıldır migrenle boğuşan Russell, gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu olay, ellerimi de etkiledi. Yabancı bir dilde yazıyormuş gibi yazıyorum. Kimliğinizi kaybediyorsunuz" dedi. Beyindeki konuşma bölgesinin hasar görmesi sonucu kişinin normal aksanını kaybedip farklı aksanla konuşmasına "yabancı aksan sendromu" deniyor. Sendrom ilk kez 20. yüzyılın başında tanımlandı.