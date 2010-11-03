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MİDYAT'TA ÖLEN 6 KİŞİDEN 5'İ KADIN MİDYAT (A.A)

03 Kasım 2010 21:16

-MİDYAT'TA ÖLEN 6 KİŞİDEN 5'İ KADIN MİDYAT (A.A) - 03.11.2010 - Mardin'in Midyat ilçesindeki toprak kaymasında ölen 6 kişiden 5'inin kadın olduğu bildirildi. Vali Hasan Duruer AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barıştepe köyündeki bir grup köylünün yeni kazılan fosseptik çukurundan tandır yapmak için toprak çıkardığı sırada meydana gelen toprak kaymasında 6 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını hatırlattı. Yaralılardan birinin Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildiğini bildiren Duruer, ''Olayda ölen 6 kişiden 5'i kadın. Ölenlerden 5'i toprak altında kaldığı için, bir kadın ise kalp krizi nedeniyle ölmüş. Sivil savunma ekiplerimiz toprak altında kalanları çıkardığı için kurtarma çalışmaları sona erdi'' dedi.

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