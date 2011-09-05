-Midyat'ta trafik faciası MİDYAT (A.A) - 05.09.2011 - Mardin'in Midyat ilçesinde, otomobilin yol çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya Turay'ın kullandığı 35 AS 9232 plakalı otomobil, Midyat-Dargeçit karayolunun 22. kilometresinde özel bir firmaya bağlı olarak yol çalışması yapan işçilere çarptı. Kazada ağır yaralanan ve amca yeğen oldukları öğrenilen Serdar Şeker, Edin Şeker ile Ramazan Denir ve Murat Çatak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Turay ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi Midyat Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Bu arada kaza nedeniyle Midyat-Dargeçit karayolu bir süre ulaşıma kapandı.