-MİDYAT'TA TOPRAK KAYMASI: 3 ÖLÜ MİDYAT (A.A) - 03.11.2010 - Mardin Valisi Hasan Duruer, Midyat ilçesine bağlı Barıştepe köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin toprak altından sağ çıkarıldığını bildirdi. Vali Duruer, yaptığı açıklamada, Barıştepe köyünde bir grup köylünün tandır yapmak için açtıkları çukurdan toprak çekerken toprak kayması meydana geldiğini söyledi. Toprak kayması sonucu bazı kişilerin toprak altında kaldığını belirten Duruer, ''Olayda 3 kişi öldü, 3 kişi de toprak altından sağ çıkarıldı. Toprak altında bir kaç kişinin daha olduğunu tahmin ediyoruz'' dedi.