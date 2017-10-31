Midyat'ta tefeci operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, ihtiyacı olana yüksek faizle para vererek çek imzalatan ve bunun karşılığında taşınmaz mülklerin tapularını alan 3 kişi, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Bu kişilerin 31 kişiden, 45 çek ve senet aldıkları ve 16 tapularına da el koyduğu belirtilirken, haksız yere kazandıkları 5 milyon liraya el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü\'nden düzenlenen tefecilik operasyonu ile ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin tefecilik suçunu işleyenlere yönelik Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı doğrultusunda çalışmaya başlatıldığı, 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Aramalarda; ruhsatsız 1 tabanca, 45 çek ve senet, 16 tapu bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şikayetçinin ifadesi alındı. Şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Şüphelilerin 27 farklı eylemde; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, tehdit, resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri, bahse konu eylemlerden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiş, şüphelilerin mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konulmuştur. Tahkikatın tamamlanmasının ardından şüpheliler 30.10.2017 tarihinde Midyat adliyesine sevk edilmiş, yapılan duruşma neticesinde 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör ve her türlü suç odaklarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.\"



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