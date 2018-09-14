Midyat'ta odun sobacılığını sürdürmeye çalışıyor

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Midyat ilçesinde, yaklaşık 40 yıl önce dedesinden öğrendiği odun sobacılığını sürdürmeye çalışan Abdulkadir Arbağ, evlerde doğal gaz kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sobaların tercih edilmediğini söyledi. Arbağ, \"Daha önce Müslüman ve Süryani ustalardan oluşan 20- 30 soba imalatçısı vardı. Bugün bu işi yapan sadece ben kaldım. Odun sobalarını cami ve kiliselere veriyoruz\" dedi.

Midyat\'ta, yaklaşık 40 yıldır odun sobacılığı yapan Abdulkadir Arbağ, evlerde doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla sobaların artık tercih edilmemesine rağmen mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Dedesi ile babasından öğrendiği mesleğini ayakta tutmak için mücadele verdiğini belirten Arbağ, \"Dedemizden kalan bu mesleği yapıyoruz. Daha önce Müslüman ve Süryani ustalardan 20- 30 soba imalatçısı vardı. Bugün bu işi yapan sadece ben kaldım. İlçede apartmanların yapılması ve kaloriferli evlerin yaygınlaşmasıyla kömür sobaları tercih edilmemeye başlandı. Artık odun sobaları kullanılmıyor. Bu sobaları daha çok köylerimizde yaşayan vatandaşlar tercih ediyor\" diye konuştu.

\'ZAHMETİ ELLE YAPILMASI\'

Yaptığı sobaların cami, kilise ve köy evlerinde kullanıldığını anlatan Abdulkadir Arbağ, \"Sobalarımız tarih olmuş. Midyat\'a özgü sobalar yatay şeklinde oluyor. Her tarafta bu sobalar yapılmıyor. Bu işin zahmeti, elle yapılmasıdır. Bu sobaların tüm imalatını kendimiz yapıyoruz. Sadece düz sacını dışarıdan getiriyoruz. Her sene 400- 500 soba yapıp, satıyoruz. Bu şekilde ekmeğimiz çıkıyor. Bunu süs eşyası olarak alanlarda İstanbul\'a, İzmir\'e, Avrupa\'ya götürenler var. Şehirdeki vatandaşlarımız için üretim yapabiliyoruz; çünkü yapımı çok zahmetli olan sobalardır. Buna rağmen el emeği ve alın teri çok fazla var, daha önceleri çok çok daha zahmetliydi. Soba fiyatlarımız çeşitlerine ve büyüklüklerine göre 100 ile 350 TL arasında değişiyor. Camiler, kiliseler ve büyük misafir odalarında odun sobaları tercih ediliyor\" dedi.

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