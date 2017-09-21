Midyat'ta 'Kalker Taşı ve Taş İşleme Sanatı' çalıştayı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçesi\'nin tarihi, kültürü, turizmi ve ekonomisi için büyük önem arz eden \'Kalker (Katori) Taşı ve Taş İşleme Sanatı\' ile ilgili düzenlenen çalıştayda konuşan Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarık Demir, \"Bir kanadımız gümüş işçiliği, bir kanadımız da taş işçiliği olarak uçmak istiyoruz yeni mecralara\" dedi.

Midyat\'ta, Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu, Dicle Kalkınma Ajansı ve Tasarım Vakfı işbirliğiyle, \'Midyat\'ın Kalker (Katori) Taşı ve Taş İşleme Sanatı\' konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştay, binlerce yıllık bir geçmişten günümüze kadar Müslüman, Süryani ve Ezidilerin evleri ve dinsel yapılarını süsleyen, bölge ekonomisine sağladığı katkıyla da \'Beyaz Elmas\' olarak tabir edilen Midyat\'ın kalker taşı ve taş işleme sanatı ile ilgili fizibilite çalışması, yeni ürün tasarlamaları, taş endüstrisinin Midyat için yarattığı katma değerin önemi, Midyat taşının farklı kullanımları ve katma değerinin artırılması amacıyla öneriler oluşturulması ve stratejiler belirlemek hedefleniyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarık Demir, bugünkü çalıştay çok önemli olduğunu belirtirek, \"Midyat\'ın doğal ve binlerce yıllık bir tarihi var. Midyat, farklı kültürlerin, farklı inançların binlerce yıldır bir arada yaşadığı bir şehir, bir medeniyet merkezi. Taş işlemeciliğinin de biliyorsunuz, kadim bir geçmişi var. Yeni modellerle, yeni tasarımlarla buna da yeniden bir el atmak gerekir, Ben bunu iki kanatlı bir kuşa benzetiyorum. Bir kanadımız gümüş işçiliği, bir kanadımız da taş işçiliği olarak uçmak istiyoruz yeni mecralara. Hem Türkiye\'ye, hem de dünyaya tanıtılması hususunda gösterdiğimiz bu gayretten de çok mutluyuz\"dedi.

Tasarım Vakfı Proje Yönetmeni Nurcihan Beyazıt ise, çalıştayın çok önemli sonuçlar ortaya çıkaracağına inandığını söyledi. Beyazıt, \"Farklı disiplinlerde çalışan profesyonelleri bir araya getirerek, onları birlikte ortak yatırım alanlarında yeni ürünler tasarlamasını hedefliyoruz. Bu yöreye özgü olan bu taşın yeni katma değerlerle tasarımcı bakış açısıyla ele alınarak ekonomiye kazandırılması ve hem de yeni kullanım alanlarına açılması. Şimdiye kadar, daha önce hiç kullanılmamış alanlarda kullanılması ve kullanılan alanlarda da farklı tasarımlar yapılması. Midyat taşı, bu bölgede halihazırda kullanılıyor, fakat bunu çok daha farklı alanlarda kullanmayı ve kullanım alanlarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Midyat taşını tanıtmayı ve farklı tasarımlarla ihracat potansiyeline destekte bulunmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.



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