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Dünya
Deutsche Welle

Midyat'ta bombalı saldırı

Mardin Midyat'ta Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

08 Haziran 2016 14:57


Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde 11:00 sularında patlama meydana geldi. Bomba yüklü bir aracın patladığı belirtildi. Görgü tanıkları patlamanın ardından silah sesleri duyulduğunu belirtiyor. Patlama nedeniyle yaralıların olduğu, bölgeye çok sayıda ambulansın sevkedildiği bildiriliyor. Patlama sonrasında çıkan çatışma nedeniyle ilçeye takviye güvenlik gücü sevkedildi.

Yaralananların hastanede tedavisi sürüyor. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Mardin Midyat Emniyet MüdürlüğüMidyatEmniyet MüdürlüğüDeutsche Welle Türkçe DW HT/BÖ

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