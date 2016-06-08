Midyat'ta bombalı saldırı



Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde 11:00 sularında patlama meydana geldi. Bomba yüklü bir aracın patladığı belirtildi. Görgü tanıkları patlamanın ardından silah sesleri duyulduğunu belirtiyor. Patlama nedeniyle yaralıların olduğu, bölgeye çok sayıda ambulansın sevkedildiği bildiriliyor. Patlama sonrasında çıkan çatışma nedeniyle ilçeye takviye güvenlik gücü sevkedildi.

Yaralananların hastanede tedavisi sürüyor. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.