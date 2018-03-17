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Midyat'ta Afrin şehitleri için bin fidan dikildi

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan güvenlik güçleri için bin zeytin ve çam fidanı dikildi

17 Mart 2018 15:43

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde, Suriye\'nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan güvenlik güçleri için bin zeytin ve çam fidanı dikildi. 
Midyat İMKB Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen, \'Ormana Tohum Olmak\' etkinliğine, Kaymakam Hüseyin Tekin, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Levent Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Midyat TEMA Vakfı Temsilcisi Salih Aydın, Midyat Orman İşletme Şefi Süleyman Kızıl, Midyat Ziraat Odası Başkanı Beşir Evsen, Okul Müdürü Abdullah Kurnaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 
Etkinlikte Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Mehmetçikler anısına 50 zeytin ve 950 çam fidanı dikildi. Burada konuşan Kaymakam Hüseyin Tekin, dikilen fidanların manevi önemine değinerek, \"Bugün burada dikeceğimiz fidanların müstesna bir önemi var. O da Afrin şehitlerimiz anısına dikeceğimiz bu fidanlar. Biz inanıyoruz ki, bizlerden sonra belki yüzyıllar boyunca bu bölgede yaşayacak. Onun için bu etkinliği düzenleyen eğitimcilerimize, okul yönetimimize, siz değerli öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum\" dedi.
Etkinliğin sorumlusu İMKB Lisesi Coğrafya Öğretmeni Ferda Kekli de toprakları çorak olmaktan kurtarmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:
\"Çocuklarımız ile birlikte bugün el ele verdik ve bu çorak toprakların bir kader olmadığını ve bizim de yeşile ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu amaçla burada toplandık ancak bundan daha önemlisi bir tarafta yanan bir yüreğimiz var, şehitlerimiz var. Onları unutmak tabii ki olmazdı. Onlar belki bugün bedenen aramızda değil ama ruhları şad olsun, yattıkları yerde rahat uyusunlar, onlar gerisinde yüz binlercesi geliyor. Zeytin ağaçları diktik, onların bedenlerinin ruhu için. Zeytin ağaçların dallarına da onların künyelerini astık bu künyeler tabii ki el ayak içine düşmeyecek kesinlikle. Yağan yağmur ile toprağa karışacak ve onlar ebedi yerlerinde rahat ve huzurlu yatsınlar, çünkü etrafta görüyorsunuz onlar gibi binlerce Mehmetçiğimiz var inşallah\" diye konuştu.

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