-MİDYAT'TA 4 ÖLÜ, İKİSİ AĞIR 4 YARALI MİDYAT (A.A) - 03.11.2010 - Midyat Kaymakamı Fatih Akkaya, Barıştepe köyündeki toprak kaymasında 4 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığını, toprak altında kalan kişiler olduğunu söyledi. Kaymakam Akkaya, Barıştepe köyünde bir grup köylünün foseptik çukurundan tandır yapmak için toprak çıkardığı sırada meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığını belirterek,''Toprak altında birkaç kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor'' dedi. Barıştepe Muhtarı Alaattin Bayar, sivil savunma ve belediye ekipleri ile çevre köylülerinin katılımıyla başlatılan kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.