Midyat'ta 3 öğretmen kaçırıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde, minibüs durduran PKK'lıların 3 öğretmeni kaçırdığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, PKK'lılar Çalpınar İlköğretim Okulu'nda görevli öğretmenlerin de içinde bulunduğu yolcu minibüsünü, Çalpınar-Kayabaşı köyleri arasında durdurdu.
Yanlarına 7 öğretmen alarak kaçan PKK'lılar, aynı okulda görevli 4 kadın öğretmeni Ömerli ilçesi yakınlarında serbest bıraktı.
PKK'lılar, okul müdürü Yunus Aykut, öğretmenler Yener Özuğuz ve Beşir Noyan'ı kaçırdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.