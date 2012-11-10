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Midyat'ta 3 öğretmen kaçırıldı

PKK'lılar, okul müdürü Yunus Aykut, öğretmenler Yener Özuğuz ve Beşir Noyan'ı kaçırdı

10 Kasım 2012 01:43

 

Mardin'in Midyat ilçesinde, minibüs durduran PKK'lıların 3 öğretmeni kaçırdığı bildirildi.
 
Alınan bilgiye göre, PKK'lılar Çalpınar İlköğretim Okulu'nda görevli öğretmenlerin de içinde bulunduğu yolcu minibüsünü, Çalpınar-Kayabaşı köyleri arasında durdurdu.
 
Yanlarına 7 öğretmen alarak kaçan PKK'lılar, aynı okulda görevli 4 kadın öğretmeni Ömerli ilçesi yakınlarında serbest bıraktı.
 
PKK'lılar, okul müdürü Yunus Aykut, öğretmenler Yener Özuğuz ve Beşir Noyan'ı kaçırdı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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