Midyat'ta 1.5 milyon liraya mal olan Kuran kursu hizmete açıldı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçesi\'nde, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan ve 1.5 milyon liraya mal olan Suffa Kur\'an Kursu binası, tamamlanarak hizmete açıldı.

Midyat\'a bağlı Çavuşlu Mahallesi’nde görevli imam Ahmet Deniz’in girişimleriyle 2014 yılında yapımına başlanan ve hayırseverlerin bağışlarıyla 3 yılda inşaatı tamamlanan 200 yataklı erkek öğrenci Suffa Kur’an Kursu binası hizmete açıldı. Hayırseverlerin bağışlarıyla 1 milyon 500 bin liraya mal olan Kur’an Kursu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilecek. Midyat’ın nahit katori taşıyla kaplaması yapılan, 16 bin metrekare alan üzerinde 675 metrekarede kurulu 200 öğrenci kapasiteli 4 katlı Kur’an Kursu binasında 80 sınıf, idare odası, mutfak ve yemekhane bulunuyor.

Hizmete açılan Kuran kursu binasında incelemelerde bulunan Midyat Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kur’an Kursu\'nun hayırlı olması dileğinde bulunarak, şöyle dedi:

\"Medrese, ilim, alim, Kur’an Kursu, insanımızın dinini öğrenmesi, Kuranını öğrenmesi, Allah’ını öğrenmesi için, bu memleket için çok önemlidir. Hem Midyat’tan, hem de çevresinden, bölgeden gelmek isteyen öğrencileri kabul edeceğiz. İnşallah öğretmenlerini de ayarlayacağız. Öğrencilerin bir an önce eğitimlerini almaları için elimizden geldiğince yardımcı olacağız.\"



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