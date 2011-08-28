T24 LogoT24 Logo
Gündem

Midyat'ta 1 korucu şehit oldu MİDYAT (A.A)

28 Ağustos 2011 01:30

-Midyat'ta 1 korucu şehit oldu MİDYAT (A.A) - 27.08.2011 - Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu 1 geçici köy korucusu şehit oldu, 3 geçici köy korucusu yaralandı. Midyat Kaymakamı Fatih Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şenköy Jandarma Karakolu yakınlarında nöbet değişimi yapan geçici köy korucularına terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olayda bir korucunun şehit olduğunu, 3 korucunun yaralandığını bildirdi. Akkaya, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24