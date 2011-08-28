-Midyat'ta 1 korucu şehit oldu MİDYAT (A.A) - 27.08.2011 - Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu 1 geçici köy korucusu şehit oldu, 3 geçici köy korucusu yaralandı. Midyat Kaymakamı Fatih Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şenköy Jandarma Karakolu yakınlarında nöbet değişimi yapan geçici köy korucularına terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olayda bir korucunun şehit olduğunu, 3 korucunun yaralandığını bildirdi. Akkaya, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını kaydetti.