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Midyat saldırısında kullanılan bombalı araç 1 hafta önce çalınmış

Midyat'taki bombalı saldırıda 2'si kadın 3 polis şehit olmuş 3 sivil de hayatını kaybetmişti

10 Haziran 2016 14:30

Mardin Midyat'ta Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen terör saldırısında patlatılan bombalı aracın 1 hatfa önce çalındığı ortaya çıktı. 

Yarına Bakış'ta yer alan habere göre, Mardin’in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının detayları ortaya çıktı.

PKK’lıların eylemde kullandığı hafif ticari aracı bir hafta önce gasp ettikleri belirlendi. Araca bombanın Nusaybin-Midyat arasındaki Bagok Dağı bölgesinde yüklendiği ve bir gün önce Midyat’a getirildiği öğrenildi.

Nusaybin’deki terör operasyonu sebebiyle Mardin-Şırnak ulaşımı 4 aydır Midyat’tan sağlanıyor. Midyat’ın girişindeki polis noktalarında, şüpheli araçlar durdurularak aranırken, teröristlerin bomba yüklü araçla şehir merkezine kadar gelmesi istihbarat zaafı olarak değerlendiriliyor. PKK, son bir yıldaki büyük saldırılardan 6’sında yine aynı yöntemi kullanmıştı.

Mardin’in Midyat ilçesi, tarihinin en büyük teör saldırısına maruz kaldı. PKK, şehir merkezinin göbeğindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2’si kadın 3 polis şehit oldu, 3 sivil de hayatını kaybetti. 51 vatandaşın ise yaralandığı saldırıda onlarca işyeri zarar gördü.

Saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Nusaybin ilçesindeki terör operasyonu nedeniyle Mardin-Şırnak ulaşımı yaklaşık 4 aydır Midyat üzerinden sağlanıyor. ,

Midyat’ın girişinde bulunan polis noktalarında şüpheli araçlar durdurularak aranırken İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün etrafına da beton bloklar konularak önlemler alınmaya çalışıldı. Buna rağmen saldırının önüne geçilemedi.

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