T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Midilli'deki göçmen kampında yangın

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria göçmen kampında çıkan yangında, çadırlar ve prefabrik evler tahrip oldu. Yaklaşık 4 bin göçmen yangın sonrası tahliye edildi.

20 Eylül 2016 04:37

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria göçmen kampında çıkan yangında, çadırlar ve prefabrik evler tahrip oldu.

Yaklaşık 4 bin göçmen yangın sonrası tahliye edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yangının yüksek alevlerle yayıldığı görülüyor.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yunan polisi yangının kasıtlı olarak mı çıkarıldığı yoksa başka nedenle mi çıktığını araştırıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Midilli'de yaklaşık 5 bin 600 göçmen yaşıyor.

Adadaki kampta ise yaklaşık 3 bin 600 kişiyi barındıracak kadar yer bulunuyor.

Yunan haber ajansı ANA, göçmenlerin kitlesel olarak Türkiye'ye gönderileceği söylentisi ardından Pazartesi kampta bir arbede yaşandığını bildirdi.

Uzmanlar, adada bulunan birçok göçmenin Türkiye'ye sınır dışı edilmekten korktuğunu bildiriyor.

Kaçak olarak Midilli'ye gelen göçmenler iltica başvuru süreçleri tamamlanıncaya kadar adada tutuluyor.

İltica başvuruları kabul edilenlere adadan Yunanistan ana karasına gitmeye izin verilirken edilmeyenler ise sınır dışı ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yunanistan MidilliMoriaYaklaşıkMidilliMilletler Mülteciler Yüksek KomiserliğiANATürkiyePazartesiYunanistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24