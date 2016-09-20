Midilli'deki göçmen kampında yangın

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria göçmen kampında çıkan yangında, çadırlar ve prefabrik evler tahrip oldu.

Yaklaşık 4 bin göçmen yangın sonrası tahliye edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yangının yüksek alevlerle yayıldığı görülüyor.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yunan polisi yangının kasıtlı olarak mı çıkarıldığı yoksa başka nedenle mi çıktığını araştırıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Midilli'de yaklaşık 5 bin 600 göçmen yaşıyor.

Adadaki kampta ise yaklaşık 3 bin 600 kişiyi barındıracak kadar yer bulunuyor.

Yunan haber ajansı ANA, göçmenlerin kitlesel olarak Türkiye'ye gönderileceği söylentisi ardından Pazartesi kampta bir arbede yaşandığını bildirdi.

Uzmanlar, adada bulunan birçok göçmenin Türkiye'ye sınır dışı edilmekten korktuğunu bildiriyor.

Kaçak olarak Midilli'ye gelen göçmenler iltica başvuru süreçleri tamamlanıncaya kadar adada tutuluyor.

İltica başvuruları kabul edilenlere adadan Yunanistan ana karasına gitmeye izin verilirken edilmeyenler ise sınır dışı ediliyor.