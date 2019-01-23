Midilli’deki hayatın ‘soğuk’ gerçekliği

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Sığınmacıların Avrupa’ya geçiş yolu üzerinde bulunan ve kamplardaki yaşam koşulları nedeniyle sıklıkla eleştirilen Midilli’deki Kara Tepe kampında faaliyet gösteren SOS Children’s Villages Greece’in (SOS Yunanistan’daki Çocuk Köyleri) Ulusal Direktörü George Protopapas, adadaki son durumu anlattı.

Son dönemdeki soğuk ve yağışlı havanın adadaki kamplarda kalan çocukları ve aileleri zorladığını kaydeden Protopapas, aralık ve ocak aylarındaki yoğun yağmur ve dondurucu soğuk havanın yaşam alanlarındaki elektrik kesintileriyle birleşmesi sonucu adada nezle ve grip salgını yaşandığını söyledi. Yer yer hipotermi vakalarının da yaşandığını ifade eden SOS Direktörü şöyle devam etti:

“Zorlu koşullar nedeniyle birkaç uyuz ve su çiçeği vakasıyla karşılaştık. Özellikle de çocukları etkiliyor.”

Çok sayıda çocuklu ailenin kış başlamadan ana karaya nakledildiğini ancak adaya varışların sürdüğünü hatırlatan Protopapas, uzun dönemli ihtiyaçlara ve sıkıntılara dair şunları söyledi:

“Kara Tepe, hali hazırda maksimumunda çalışıyor; bin 200 kişi var, 800’ü çocuk. Çocuklar için eğitim, psikoloji ve sosyal destek ihtiyacı her zamankinden fazla.”