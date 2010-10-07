-MİDİBÜS KAZASINDA 3 ÖLÜ 20 YARALI ANTALYA (A.A) - 07.10.2010 - Antalya-Kemer karayolundaki trafik kazasında, şu ana kadar yapılan belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerinde bulunan Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren AA muhabirine yaptığı açıklamada, Catamaran Resort Otel personeli taşıyan 07 BKE 06 plakalı midibüsün, önünde seyreden bir kamyondan demir parçası düşmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve midibüsün yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandığını belirtti. Midibüsün kayalık ve ağaçlık araziye düştüğünü anlatan Eren, kazadan haber alınmasından hemen sonra bölgeye 11 ambulans, 1 ambulans helikopter, arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda polis ekibi gönderildiğini bildirdi. Vali Yardımcısı Turan Eren şu bilgileri verdi: ''Midibüs, çok çetin, kurtarılması zor bir yere uçmuş. Midibüsün düştüğü yer taşlık ve ormanlık bir alan ama ekipler çok iyi çalıştılar ve gerçekten iyi müdahale ettiler. Gereken her şey yapıldı. Takdir edilir bir çalışma yapıldı. Ölü sayısı çok daha fazla olabilirdi. Kaza çok kötü bir yerde olmuş.'' Edinilen bilgiye göre, kazada şu ana kadar 3 kişi ölürken, yaralı 20 kişi Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.