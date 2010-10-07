T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİDİBÜS KAZASINDA 3 ÖLÜ 20 YARALI ANTALYA (A.A) 

07 Ekim 2010 22:56

-MİDİBÜS KAZASINDA 3 ÖLÜ 20 YARALI ANTALYA (A.A) - 07.10.2010 - Antalya-Kemer karayolundaki trafik kazasında, şu ana kadar yapılan belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerinde bulunan Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren AA muhabirine yaptığı açıklamada, Catamaran Resort Otel personeli taşıyan 07 BKE 06 plakalı midibüsün, önünde seyreden bir kamyondan demir parçası düşmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve midibüsün yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandığını belirtti.  Midibüsün kayalık ve ağaçlık araziye düştüğünü anlatan Eren, kazadan haber alınmasından hemen sonra bölgeye 11 ambulans, 1 ambulans helikopter, arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda polis ekibi gönderildiğini bildirdi. Vali Yardımcısı Turan Eren şu bilgileri verdi: ''Midibüs, çok çetin, kurtarılması zor bir yere uçmuş. Midibüsün düştüğü yer taşlık ve ormanlık bir alan ama ekipler çok iyi çalıştılar ve gerçekten iyi müdahale ettiler. Gereken her şey yapıldı. Takdir edilir bir çalışma yapıldı. Ölü sayısı çok daha fazla olabilirdi. Kaza çok kötü bir yerde olmuş.'' Edinilen bilgiye göre, kazada şu ana kadar 3 kişi ölürken, yaralı 20 kişi Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24