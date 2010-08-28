-MİDİBÜS İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 40 YARALI TOKAT (A.A) - 28.08.2010 - Tokat'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Domates tarlalarında çalıştırılmak üzere Amasya'nın Sarılan köyünden Tokat'a tarım işçisi taşıyan Dursun Çakal (33) yönetimindeki 05 EU 523 plakalı midibüs ile aynı yönde giden Muharrem Ballı (41) idaresindeki hırdavat malzemeleri yüklü kamyon, Tokat-Turhal karayolunun Kalaycık köyü yakınlarında çarpıştı. Ana yoldan tarlaların bulunduğu tali yola dönerken arkasından gelen kamyon ile çarpışan midibüs yol kenarına, kamyon ise tarlaya devrildi. Kazada Akgül Elmacı (46) ile Sefer Çakal (63) yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeden geçen araçlarla ve ambulanslarla Tokat ve Turhal Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.