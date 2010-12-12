-MİDİBÜS DEREYE UÇTU: 32 YARALI TEFENNİ (A.A) - 12.12.2010 - Burdur'un Tefenni ilçesinde, yolcu midibüsünün dereye uçması sonucu 32 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tefenni'den Antalya yönüne giden Hüseyin Erkan'ın kullandığı 15 FC 393 plakalı yolcu midibüsü, Burdur'un Tefenni ilçesi Ovacık köyü yakınlarında yoldan çıkarak Gent Deresi'ne uçtu. Sürücü Hüseyin Erkan'ın yaralanmadığı kazada, midibüsteki yolculardan Nazire Serttaş (31), Tekin Serttaş (33), Muhammet Serttaş (4), Onur Güllü (19), Mustafa Can (66), Gülsüm Can (60), Fatma Tuncel (47), Ümmühan Köylü, Ayşe Aydın, Reyna Şengül (7), Sultan Ercan (47), Şerife Güngör (63), Melek Arıgül (32), Mehmet Enes, Raife Demirörs (63), Vesile Höyük (75), Hatice Erdem (63), Ahmet Esen (40), Sıdıka Esen (20), Halil Erbağcı (17) Tefenni Devlet Hastanesine; Mehmet Turan (45), Hatice Turan (45), Fatıma Gümüş, Hidayet Gümüş (74), Funda Polat (36), Seher Kuvvetliışık (41) ve Mustafa Çoban Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Yükseltürk (26), Hatice Aksoy (48), Emel Aksoy (22), Eyüp Yamacı (69), Yurdagül Yamacı (57) ise Tefenni Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.