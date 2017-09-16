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Midesinden 85 kapsül kokain çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Etiyopya'dan uçakla İstanbul'a gelen Nijerya uyruklu adam midesinde 85 kapsül kokainle yakalandı

16 Eylül 2017 16:11

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Etiyopya\'dan uçakla İstanbul\'a gelen Nijerya uyruklu adam midesinde 85 kapsül kokainle yakalandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiyopya\'dan Türkiye\'ye gelen C.K.O.\'yu, Atatürk Havalimanı\'nda uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle gözaltına aldı. Nijerya uyruklu C.K.O.\'nun üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucuyu kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirildi ve C.K.O. hastaneye sevk edildi. Hastanede röntgen filmi çekilen C.K.O.\'nun midesinde 85 kapsül halinde 2 kilogram kokain ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

(FOTOĞRAF)

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