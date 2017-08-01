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Midesinden 102 adet uyuşturucu kapsülü çıktı

Toplam 480 gram esrarla yakalandı

01 Ağustos 2017 11:28

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 102 kapsül midesinde, 9 kapsül de valizinde olmakla birlikte toplamda 480 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Fas'tan gelen M.M'nin valizinden şüphelenen görevliler arama yaptı. Şüphelinin valizinde 9 kapsül içinde esrar bulundu. Hastanede röntgeni çekilen M.M'nin midesinde de 102 kapsül daha bulunduğu tespit edildi. M.M'nin midesindeki kapsüller doğal yollarla çıkarıldı. Ele geçirilen 111 kapsülde 480 gram esrar olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. tutuklandı.

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