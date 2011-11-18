T24 LogoT24 Logo
Gündem

Midesinden 1 kilo 525 gram sıvı kokain çıkarıldı İSTANBUL (A.A)

18 Kasım 2011 15:59

-Midesinden 1 kilo 525 gram sıvı kokain çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, prezervatiflerin içerisinde olduğu halde yuttuğu, 1 kilo 525 gram sıvı kokain, midesinden çıkarıldıktan sonra tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gelecek olan bir yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 5 Kasım'da, Brezilya'dan İstanbul'a giriş yaptığı belirlenen Bolivya uyruklu Raul Riverov Z. (41), takibe alındı.   Fatih'te bir otele yerleştiği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.  Yapılan üst ve bavul aramalarında uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Şüphelinin, uyuşturucuyu midesinde taşıyor olabileceği ihtimali üzerine, ekipler bu kişiyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.  Tetkikler sonucu, şüphelinin uyuşturucu maddeyi midesinde taşıdığı tespit edildi. Raul Rizerov Z'nin midesinden 66 adet kapsül içerisinde 1 kilo 525 gram sıvı kokain, tıbbi müdahale ile çıkarıldı. Şüphelinin kokaini, yutarak midesinde taşıdığı prezervatifler ile yurda getirdiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Raul Riverov Z, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24