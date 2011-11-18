-Midesinden 1 kilo 525 gram sıvı kokain çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, prezervatiflerin içerisinde olduğu halde yuttuğu, 1 kilo 525 gram sıvı kokain, midesinden çıkarıldıktan sonra tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gelecek olan bir yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 5 Kasım'da, Brezilya'dan İstanbul'a giriş yaptığı belirlenen Bolivya uyruklu Raul Riverov Z. (41), takibe alındı. Fatih'te bir otele yerleştiği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan üst ve bavul aramalarında uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Şüphelinin, uyuşturucuyu midesinde taşıyor olabileceği ihtimali üzerine, ekipler bu kişiyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tetkikler sonucu, şüphelinin uyuşturucu maddeyi midesinde taşıdığı tespit edildi. Raul Rizerov Z'nin midesinden 66 adet kapsül içerisinde 1 kilo 525 gram sıvı kokain, tıbbi müdahale ile çıkarıldı. Şüphelinin kokaini, yutarak midesinde taşıdığı prezervatifler ile yurda getirdiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Raul Riverov Z, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.