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MİDELERİNDEN 2,2 KİLO LİKİT KOKAİN ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

24 Mayıs 2011 17:05

-MİDELERİNDEN 2,2 KİLO LİKİT KOKAİN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Nijerya asıllı Hollanda vatandaşı 2 kişinin sindirim sisteminde, 2 kilo 200 gram likit kokain ele geçirildi. Biri HIV virüsü taşıyan 2 şüpheli, tutuklandı.  Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'nin Kurtuluş semtindeki bir eve operasyon düzenleyerek, Nijerya asıllı Hollanda vatandaşı J.B.D. ve R.K.G'yi gözaltına aldı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontörlünden geçirilen bu kişilerin sindirim sistemlerinde 216 kapsül bulunduğu belirlendi. İlaç verilerek doğal yollardan vücuttan atılması sağlanan kapsüllerin içinde 2 kilo 200 gram likit kokain ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden J.B.D'nin, HIV virüsü taşıdığı belirlendi.  Poliste sorgulanan şüphelilerin, Brezilya üzerinden İstanbul'a gelerek Kurtuluş'ta bulunan tanıdıklarının yanında kaldıklarını ve elde ettikleri likit kokaini kapsüller halinde sindirim sistemlerine yerleştirerek, Hollanda'ya götürmek istediklerini söyledikleri öğrenildi. Şişli Adliyesine sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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