Mideden çıkan  kokain kapsüllerine  12,5 yıl hapis cezası

Serpil KIRKESER İSTANBUL (DHA) - BREZİLYA\'dan uçakla geldiği Atatürk Havalimanı\'na midesinde 82 ve valizinden 18 kapsül içinde yer alan kokainle yakalanan Ukrayna uyruklu Viktor Shupliak\'ın (26) yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Shupliak\'ı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 100 TL adli para cezasına çarptırdı.

SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 15. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Viktor Shupliak hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Shupliak, “Çok pişmanım, geriye dönebilsem bir daha böyle bir şey yapmazdım\" dedi.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Shupliak\'ı “Uyuşturucu madde nakletmek\" suçundan 10 yıl hapis cezasına çaptırdı. Uyuşturucu maddesinin kokain olması nedeniyle cezayı 15 yıla yükselten mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine indirim sebebi sayarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık Shupliak\'ı ayrıca 100 TL adli para cezasına da çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede şüphelinin “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaö suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Şüpheli Viktor Shupliak daha önceki ifadesinde şunları söylemişti: “Ben ülkem Ukrayna\'dan tatil amaçlı olarak daha önce 2 kez Brezilya\'ya gittim. Bu gidişimde Rio De Jenerio\'da ismini bilmediğim Rusça bilen bir şahıs ile tanıştım. Son olarak üçüncü kez gittiğimde bu şahıs bana Ukrayna\'ya uyuşturucu madde götürmem konusunda teklifte bulundu. Ancak maddenin ne tür madde olduğunu söylemedi. Ukrayna\'ya bu maddeleri götürüp teslim edersem bana 3000 Dolar verileceğini söyledi. Bende kabul ettim. Bu şahsın getirmiş olduğu kapsülleri yuttum. İstanbul üzerinden Moldava\'nın Kişinev şehrine gidecektim. Buradan Ukrayna\'ya geçip maddeleri teslim edecektim. Ukrayna\'da maddeleri kime teslim edeceğimi bilmiyorum. Rio De Jenerio\'daki şahsın söylediğini beni bir şahıs arayacaktı. Ancak ben bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Rio De Jenerio\'daki şahsın telefon numarasını bilmiyorum. Daha önce de uyuşturucu madde kullanmadım. Pişmanım.\"