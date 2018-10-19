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Mide rahatsızlığı olan inşaat işçisi öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yapımı devam eden inşaatta çalışan ve mide rahatsızlığı bulunan işçi Adem Güler (49), hayatını kaybetti

19 Ekim 2018 23:38

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, yapımı devam eden inşaatta çalışan ve mide rahatsızlığı bulunan işçi Adem Güler (49), hayatını kaybetti.
Olay, Salköprü Mahallesi\'nde yapımı süren 4 katlı inşaatta meydana geldi. Binada inşaat işçisi olarak çalışan Adem Güler\'in teras kısmında hareketsiz yattığını gören çalışma arkadaşları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güler\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önceden de midesinde rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Güler\'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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