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Mide kanaması geçiren insan hakları aktivisti Erkmen'e kelepçeli muayene

Avukat Dinçer, cerrah hakkında şikâyette bulunacaklarını belirtti

23 Ağustos 2017 15:43

Büyükada'da tutuklanan Avukat Nalan Erkmen'e mide kanaması geçirmesine rağmen kelepçeli muayene yapıldı. Avukatı 'doktor hakkında şikâyette bulunacaklarını' söyledi.

Büyükada’da bir otelde eğitim amaçlı bir toplantı halindeyken, 5 Temmuz günü polis tarafından yapılan baskınla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan insan hakları savunucularından Avukat Nalan Erkmen’e yaşadığı ciddi sağlık sorununa rağmen kelepçeli muayene yapıldı.

Erkmen’in Avukatı Murat Dinçer, müvekkilinin itirazına rağmen kendisini kelepçeli olarak muayene eden cerrah hakkında şikâyette bulunacaklarını söyledi.

"Erkmen mide kanaması geçiriyor"

Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat ve insan hakları savunucusu Nalan Erkmen’in Avukatı Murat Dinçer, dün (22 Ağustos) saat 13.00’te kendisini ziyaret ettiğini belirterek, müvekkilinin ciddi sağlık sorunları yaşadığını anlattı.

Evrensel gazetesinden Fatih Polat’ın haberine göre, Nalan Erkmen’in ciddi şekilde kilo verdiğini belirten Avukat Dinçer, şunları söyledi:

“Ciddi şekilde kilo verdi. Mide kanaması geçiriyor. İnce bağırsakta da doku bozulması gibi bir şey var. Bununla ilgili kendisi hastaneye sevk istedi. Hastaneye sevk için 1 Kasım’a gün vermişler. Bu arada bugün (22 Ağustos) cezaevinin içindeki hastaneye sevk etmişler birilerini. Onu da sevk etmişler. Kendisi kapalı yerlerde tutulanlarla ilgili de uzman birisi ve buradaki tedavi sürecinin yararlı olmayacağını biliyordu. Gardiyanlar, gitmesinin iyi olacağını belirterek ikna etmişler”

"Böyle mi muayene edeceksiniz?"

Cezaevinden hastaneye götürme işleminin kelepçeli gerçekleştiğini dile getiren Avukat Murat Dinçer, şöyle devam etti:

“Arkadaşımız Nalan bir avukat, normalde kelepçe vurulmamış birisi. Üstelik insan hakları aktivisti. Kelepçe ile götürmüşler. Daha da vahimi şu, genel cerrah elleri kelepçeli iken muayene etmiş onu.”

Nalan Erkmen’in, genel cerraha, “Beni ellerimi çözmeden mi muayene edeceksiniz?” diye sorduğunu anlatan Dinçer, “Kendisi talep ettiği halde kelepçeyi çözmemişler. Bundan çok etkilenmiş, duyguluydu, ağlıyordu konuşurken” dedi. Dinçer, müvekkilini kelepçeli olarak muayene eden genel cerrah hakkında şikâyette bulunacaklarını söyledi.

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