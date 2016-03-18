Balıkesir'de lise öğrencisine tecavüz ettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 16 yaşındaki G.B. mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti. Genç kızın hamile olduğunun anlaşılması üzerine tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, soruşturma başlatan savcılık, G.B.’nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişletti. G.B’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla yaşları küçük olan Ç.K, E.İ, Ç.K, R.T, M.E ve İ.Ç ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kirazlı Mahallesindeki konutlarında gözaltına alındı.

2 kişi tutuklandı

6 kişinin Bandırma Adliyesi’ndeki sorgulamaları tamamlandı. Nöbetci mahkemeye sevk edilen zanlılardan İ.Ç. ile R.T. tutuklanırken, dört kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.