T24 LogoT24 Logo
Dünya

Middleton'ın sutyenleri ülkeyi ikiye böldü!

Middleton’ın önceki gün katıldığı bir düğünde elbisesinin içine sutyen giymemesi ülkeyi ikiye böldü.

10 Ocak 2011 02:00

T24 - Prens William’ın nisan ayında hayatını birleştireceği Middleton’ın önceki gün katıldığı bir düğünde elbisesinin içine sutyen giymemesi ülkeyi ikiye böldü.

İngilizler müstakbel prensesleri Kate Middleton’ın bir davete sutyensiz katılmasını konuşuyor. Kate Middleton, arkadaşının düğününe dekoltesi transparan tülle örtülmüş bir elbise giydi. Genç kızın beline kadar inen tüllü bölümden genç kızın sutyen giymediği belli oluyordu. İngiliz halkı ise kraliyet düğününe  kısa bir süre kala bu kıyafeti uygun bulmadı.



Ünlü İngiliz kadın dergisi Fabulous’un moda editörü Lynne McKenna ise Middleton’a destek verdi. McKenna “O genç ve güzel bir kız. Sutyen giymemek gibi tercihleri uygulayabilecek yaşta” dedi. Majesty dergisi baş editörü Ingrid Seward ise “Kate’in tercihi hatalıydı. Kraliyet ailesi sadece yas tutarken veya Vatikan ziyaretlerinde siyah giyer” diye konuştu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24