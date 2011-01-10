Middleton'ın sutyenleri ülkeyi ikiye böldü!

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İngilizler müstakbel prensesleri Kate Middleton’ın bir davete sutyensiz katılmasını konuşuyor. Kate Middleton, arkadaşının düğününe dekoltesi transparan tülle örtülmüş bir elbise giydi. Genç kızın beline kadar inen tüllü bölümden genç kızın sutyen giymediği belli oluyordu. İngiliz halkı ise kraliyet düğününe kısa bir süre kala bu kıyafeti uygun bulmadı.Ünlü İngiliz kadın dergisi Fabulous’un moda editörü Lynne McKenna ise Middleton’a destek verdi. McKenna “O genç ve güzel bir kız. Sutyen giymemek gibi tercihleri uygulayabilecek yaşta” dedi. Majesty dergisi baş editörü Ingrid Seward ise “Kate’in tercihi hatalıydı. Kraliyet ailesi sadece yas tutarken veya Vatikan ziyaretlerinde siyah giyer” diye konuştu.