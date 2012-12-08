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Dünya

Middleton'ın hemşiresi telefon şakasına kurban gitti

Hamile olan Cambridge Düşesi Middleton, kontrol için gittiği hastanede Jacintha Saldanha isimli bir hemşire telefon şakası sonucu hayatını kaybetti

08 Aralık 2012 10:28

Hamile olan Cambridge Düşesi Kate Middleton, kontrol için gittiği hastanede çalışan bir hemşire hayatını kaybetti. Yetkililer, hemşirenin önceki gün kendilerini Prens Charles olarak tanıtan radyocuların 'telefon şakasına kurban gittiğini' söyledi.

Kral 7. Edward Hastanesi'nde çalışan Jacintha Saldanha isimli hemşirenin yaşamını yitirmeden önce, bir Avustralya radyosundan sunucuların Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Charles'ın seslerini taklit ederek işlettiği ortaya çıktı.

Sunucular Kate'in sağlık durumunu öğrenmek için hastaneyi Kraliçe ve Prensin seslerini taklit ederek aramış ve bir hemşireyle konuşmuşlardı.

Hemşire Saldanha'nın telefonunu açan kişi olduğu fakat düşesin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren hemşire olmadığı bildirildi.

Hastanenin yaptığı açıklamaya göre, hemşire Saldanha'nın 4 yıldan fazla süredir Kral 7. Edward Hastanesi'nde çalıştığı ve ''birinci sınıf bir hemşire'' olduğu ve ''telefon işletmesinin kurbanı olduğu'' kaydedildi.

Prens William ve eşi ise, hemşirenin ölümünden dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Hamile olan Kate, sabah bulantıları nedeniyle Pazartesi günü Kral 7. Edward Hastanesine kaldırılmış, dün ise taburcu edilmişti.

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