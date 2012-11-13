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Ekonomi

Microsoft'un yazılım müdürü istifa etti

Windows 8 işletim sistemini Ekim ayı sonunda sunan Microsoft, amiral gemisi olarak kabul edilen ürününden sorumlu olan Sinofsky’nin istifasıyla sarsıldı

13 Kasım 2012 12:04

Microsoft’un yazılım bölümü başkanı Steven Sinofsky, görevinden istifa ettiğini açıkladı. ABD’li yazılım devi, Sinofsky’nin ani kararı neden verdiği hakkında bir açıklama yapmadı. Sinofsky, Microsoft'un gelecekteki CEO'su olarak görülüyordu.
 
Windows 8 işletim sistemini Ekim ayı sonunda sunan Microsoft, amiral gemisi olarak kabul edilen ürününden sorumlu olan Sinofsky’nin istifasıyla sarsıldı. Teknoloji dünyası, beklenmedik gelişme karşısında şaşkın.

ABD merkezli Pacific Crest Securities yatırım şirketinde analist olan Brendan Barnicle, “Bu şoke edici bir haber. Çok ani ve sürpriz oldu” dedi. Barnicle, “Sinofsky’nin gelecekte Microsoft’un CEO’su olabilecek kişiler arasında yer aldığına” dikkat çekti.

Sinofsky’nin Microsoft’tan ayrılması, geleneksel iş stratejisini değiştirerek sadece yazılım üretmek yerine donanım üretimine de geçiş yapan Microsoft’taki dönüşüm günlerine rastladı. Analistler, hızla değişen teknoloji dünyasında teknoloji devlerinin zor bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade etti.


23 yıldır Microsoft'taydı


Microsoft CEO’su Steve Ballmer’ın, istifa kararından yaptığı kısa yazılı açıklamaya göre, Sinofky’nin istifası hemen yürürlüğe girecek.

Yazılım şirketine 1989 yılında katılan Sinofsky, şirketin kurucusu Bill Gates’in teknik danışmanı olarak göreve başlamıştı. Windows ve Windows Live yazılımlarında büyük rol üstlenen Sinofsky, en son olarak Microsoft’un ilk tablet bilgisayarı Surface’ın ekibinde görev aldı.

Sinofsky, istifasıyla gelen açıklamada, “Microsoft’ta elde ettiklerim için ne kadar şükrettiğimi saymam olanaksız. Bu harika şirkette çalışmış olmanın ve elde ettiğim profesyonellik ile insanlardan gördüğüm cömertlik karşısında minettarım” dedi. CEO Ballmer ise “Sinosfky ile yıllarca çalışmış olmaktan mutluluk duyduğunu ve yaptığı kartkılardan dolayı kendisine teşekkür ettiğini” söyledi.

Sinofsky’nin ayrılmasının ardından, Windows yazılımından sorumlu isim Julie Larson-Green olacak. Tami Reller ise finansal müdür ve pazarlama müdürü olan Tami Reller Windows’un iş faaliyetlerinin sorumluluğunu alacak.


'Yeni bir dönem'


Micrsofot’un CEO’Su Steve Ballmer, şirketin liderlik kadrosundaki değişimin, sektördeki nüfuzlu şirketlerden biri olmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti. Ballmer, “Son birkaç ay içinde piyasaya sunduğumuz ürün ve hizmetler, Microsoft ve kullanıcılar için yeni bir döneme işaret ediyor” dedi.

Ballmer, “Bu başarının devam etmesi için tim Microsoft ekipleri arasında daha entegre çalışmaya devam edeceğiz ve hizmetlerimizi daha hızlı değişim döngüleri içinde sunacağız” dedi.


Teknoloji devleri dönüşüm sancıları çekiyor


Microsoft’taki istifanın bir benzeri, geçtiğimiz ay Apple’da yaşanmış, ABD’li elektronik devinde 15 yıldan bu yana yazılım geliştiricisi olarak görev alan mobil yazılım müdürü Scott Forstall’ın işine son verilmişti. Forstall, iOS 6 ile sunuln Apple Maps ve diğer bazı uygulamalardaki noksanların neden olduğu kriz nedeniyle özür dilemeyince işinden olmuştu.

Öte yandan, ABD’li arama motoru devi Yahoo’nun çiçeği burnundaki CEO’su Marissa Mayer, Ekim’in ortasında eski şirketi Google’dan Henrique de Castro’yu yeni operasyon müdürü olarak atadı. Mayer ise teknoloji dünyasındaki yarışta geride kalmamak için büyük çaba sarf eden Yahoo’nun bir yıl içinde göreve getirilen üçüncü CEO’su oldu.


'Değişim çok yoğun'


Analistler, teknoloji devlerinin yönetim kadrolarında yaşanan değişimlerin, teknolojideki değişim hızına ayak uydurmaya çalışmalarından kaynaklandığını belirtti.

BBC’ye yorumda bulunan  İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Frost & Sullivan analisti Manoj Menon, “Sanayideki değişim o kadar hızlı yaşanıyor ki, teknoloji şirketleri bu hıza ayak uydurmakta büyük zorluk çekiyor... İş modelleri değişiyor, beklenmedik yerlerden aniden rekabet doğuyor. Ekonomik zorluklar ise giderek daha da büyüyor” dedi.

Menon, “Şirketlerin üst konumlarında yaşanan değişimler, gelecekteki büyüme ve karlılığı yönlendirecek olan eğilimleri ve belirsizlikleri yansıtıyor” ifadesini kullandı.

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