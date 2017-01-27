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Dünya

Microsoft'un sahibi Bill Gates ilk dolar trilyoneri olacak

Dünyanın en zengin 8 insanı küresel servetin yarısına sahip

27 Ocak 2017 13:58

Oxfam'ın raporuna göre, Microsoft'un kurucu patronu Bill Gates 25 yıl sonra dünyanın ilk dolar trilyoneri olacak.

Gates 86 yaşına geldiği zaman yani 2042 yılında dünyanın ilk dolar trilyoneri olacak.

Gates 2006 yılında Microsoft’taki aktif görevini bıraktığı zaman serveti 50 milyar dolardı. 10 sene sonra Microsoft’un kurucusunun serveti 75 milyar dolar oldu. Oxfam’a göre Gates bu hızla gitmesi durumunda tarihe geçecek.

Oxfam araştırmasında Gates’in ilk trilyoner olacağını belirtirken, “Böyle bir ortamda zaten zenginseniz, daha çok zengin olamamak özel bir çaba sarfetmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Kurumun raporuna göre, dünyanın en zengin 8 insanı küresel servetin yarısına sahip. Oxfam zengin insanların servetinin artmasıyla yoksullukla mücadele etmenin zorlaştığını belirtti.

 

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