Microsoft'un karı yüzde 48 arttı

T24- Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, özellikle kurumsal müşterilerine olmak üzere güçlü Windows ve Office 2010 yazılımı satışlarının dördüncü çeyrekte karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artırarak, 4,52 milyar (hisse başına 51 sent) dolara yükselttiğini açıkladı.





Hisse başına 45 sent kar etmesi beklenen şirket, geçen yıl aynı çeyrekte 3,05 milyar dolar (hisse başına 34 sent) kar etmişti.



Şirketin geçen yıl dördüncü çeyrekte 13,1 milyar dolar olan geliri de yüzde 22 yükselişle 16,04 milyar dolara çıktı.





Şirketin, söz konusu çeyrek için gelirinin 15,3 milyar dolar olması bekleniyordu.





Yılın tamamında geçen yıl 14,6 milyar dolar olan karı bu yıl yüzde 29 artarak 18,8 milyar dolara ulaşan şirketin, geçen yıl 58,4 milyar dolar olan gelirleri de yüzde 7 yükselerek, 65,2 milyar doları buldu.





Microsoft, resesyon sırasında eskiyen bilgisayarlarını, servis sağlayıcılarını ve yazılım programlarını değiştirmeyi durduran büyük şirketlerin son çeyrekte yeniden harcama yapmaya başladığının işaretlerinin görüldüğünü bildirdi.





Geçen yıl satışa sunduğu Windows 7'den 175 milyondan fazla sattığını belirten şirket, 88 bin 596 kişiye istihdam sağlıyor.