Microsoft'un kârı 2.98 milyar dolara geriledi

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un 2009 yılının ilk çeyreğine ilişkin karında gerileme yaşanırken, şirketin maliyet azaltıcı çalışmaları ve Windows 7 işletim sisteminin test sürümünün çıkmasını yatırımcılar arasında memnunlukla karşılandı ve hisse değerleri yükseldi.



Microsoft'tan yapılan açıklamada, bilgi ve teknoloji piyasasın zayıflığının en azından gelecek çeyreğe kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.



Açıklamada, Microsoft 30 Haziran'da sona erecek olan mali yılda işletim harcama hedefini 26,7 milyar dolardan 26,9 milyar dolara çıkarttığı kaydedilirken, bu tutarın 2009 yılı başında öngörülen 27,4 milyar dolar olan maliyetin altında olduğu bildirildi.



Microsoft, Ocak ayında halen 96 bin olan çalışanın yüzde 5'i olan 5 bin kişiyi 18 ay içinde işten çıkaracağını bildirmişti. Yazlım şirketi 2009 yılının ilk çeyreğinde Windows 7 işletim sisteminin beta test versiyonunu piyasaya çıkartmıştı.



Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek 4,39 milyar dolardan 2,98 milyar dolara, satışlarının da yüzde 6 azalarak 13,65 milyar dolara indi.



New York Borsasında Microsoft'un hisselerinin değeri dün yüzde 4 artarak teknoloji endeksi Nasdaq'da 18,92 dolardan kapattı.

