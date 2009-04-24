T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Microsoft'un kârı 2.98 milyar dolara geriledi

24 Nisan 2009 03:00

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un 2009 yılının ilk çeyreğine ilişkin karında gerileme yaşanırken, şirketin maliyet azaltıcı çalışmaları ve Windows 7 işletim sisteminin test sürümünün çıkmasını yatırımcılar arasında memnunlukla karşılandı ve hisse değerleri yükseldi.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, bilgi ve teknoloji piyasasın zayıflığının en azından gelecek çeyreğe kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Microsoft 30 Haziran'da sona erecek olan mali yılda işletim harcama hedefini 26,7 milyar dolardan 26,9 milyar dolara çıkarttığı kaydedilirken, bu tutarın 2009 yılı başında öngörülen 27,4 milyar dolar olan maliyetin altında olduğu bildirildi.

Microsoft, Ocak ayında halen 96 bin olan çalışanın yüzde 5'i olan 5 bin kişiyi 18 ay içinde işten çıkaracağını bildirmişti. Yazlım şirketi 2009 yılının ilk çeyreğinde Windows 7 işletim sisteminin beta test versiyonunu piyasaya çıkartmıştı.

Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek 4,39 milyar dolardan 2,98 milyar dolara, satışlarının da yüzde 6 azalarak 13,65 milyar dolara indi.

New York Borsasında Microsoft'un hisselerinin değeri dün yüzde 4 artarak teknoloji endeksi Nasdaq'da 18,92 dolardan kapattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24