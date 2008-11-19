Microsoft’u reddedince değeri düştü

Microsoft’un 47.5 milyar dolarlık teklifini geri çeviren Yahoo’nun kurucusu Jerry Yang, hissedarlardan yönelen tepkiler üzerine CEO’luk görevini bıraktı. Yang’ın görevi bırakmasında, Yahoo’nun geçen süreçte değerinin önemli ölçüde erimesi rol oynadı.



Dünyanın en çok ziyaret edilen internet portallarından olan Yahoo’nun kurucularından Jerry Yang, şirketteki CEO’luk görevinden istifa etti. Microsoft’un 47.5 milyar dolarlık teklifini geri çevirerek pek çok hissedar ve yatırımcının öfkesini kazanan Yang’ın küresel krizle birlikte koltuğu iyice sallanmaya başlamıştı. Yahoo’nun piyasa değeri, Microsoft’un teklif verdiği dönemle kıyaslandığında üçte bir oranında eridi. Yahoo’nun böylesi bir teklifi geri çevirmesi ’tarihi fırsatı tepti’ değerlendirmesine neden oldu.



Yeni CEO’yu bekleyecek



40 yaşındaki Yang’ın CEO olduğu 18 ay önce duyurulmuştu. Yönetim kurulu yeni bir aday bulana kadar Yang görevinde kalacak. Yahoo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Roy Bostock, "Jerry ve yönetim kurulu görev değişikliği için diyaloğunu sürdürdü ve hepimiz şirketi bir sonraki seviyeye çıkaracak yeni CEO değişikliğini yapmak için doğru zaman olduğuna karar verdik" dedi. Microsoft, Haziran 2007’de Yahoo’ya hisse başına en son 33 dolara çıkardığı bir teklif vermişti. Toplamda 47.5 milyar dolarlık teklif geri çevrilmişti ve Yahoo, hisse başına 40 dolara razı olabileceği sinyalleri vermişti. Aylar süren pazarlıklar ve flörtten sonra iki şirket bir anlaşmaya varamamıştı.



Piyasa değeri düştü



Bu arada, global krizle birlikte büyük çöküşler yaşanan borsalarda finans şirketleri başta olmak üzere pek çok şirket önemli ölçüde değer yitirdi. Yahoo’nun bugünkü değeri ise hisse başına 10-12 dolar civarında bulunuyor. CEO’nun ayrılacağı haberi, pazartesi günü Yahoo’nun hisselerinin yüzde 4 yükselmesine neden oldu. Bir dönem 130 milyar doları bulan Yahoo’nun piyasa değeri dün itibariyle hisse başına 10.63 dolar olmak üzere 14.7 milyar dolara gerilemiş bulunuyor.



Jerry’ye minnettarlar



Microsoft’un cömert teklifini reddettiği için pek çok hissedar ve yatırımcının öfkesini kazanan Yang’la ilgili olarak Roy Bostock’un, "Son 18 aydır CEO olan Jerry’ye şirkete katkılarından dolayı derin bir minnettarlık duyuyoruz. Kilit bir yönetici ve yönetim kurulunda aktif bir şekilde yer alma planından da memnunuz" sözleri dikkat çekti. Jerry Yang ise, şu açıklamayı yaptı: "Bu şirketi kurduğumuzdan bu yana güvenilir, global, milyonlarca insanın vazgeçemediği bir marka olduk. Benden, CEO olmam ve şirketin dönüşümüne liderlik etmem istendi, ben de yaptım. Yahoo’yu yeni ve açık bir yola çıkardıktan sonra CEO rolünü ve global yeteneğimizi yeni bir lidere devretmek için doğru zaman olduğuna inanıyorum."



Kârı yüzde 64 geriledi



YAHOO’nun kárı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 64 geriledi. Şirketin geçen yıl üçüncü çeyrekte 151.3 milyon dolar olan kárı, bu yıl aynı dönemde 54.3 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz şubat ayında 1000 kişiyi işten çıkaran Yahoo, maliyetleri kısmak için bin 500 kişiyi daha işten çıkarma yoluna gideceğini, böylelikle yıl sonuna kadar 3.9 milyar dolar olan masraflarını 400 milyon dolar kısacağını açıkladı. Dünya çapında 15 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin finans direktörü Blake Jorgensen, durgunluk moduna girdiklerinin çok açık olduğunu ifade ederek, ekonomide kötüleşme sürerse, gelecek yıl da istihdam azaltmaya ve masrafları kısmaya hazırlandıklarını söyledi.



26 yaşında kurmuştu



JERRY Yang, 1995 yılında Stanford Üniversitesi’nde eğitim görürken, 26 yaşında sınıf arkadaşı David Filo ile birlikte Yahoo’yu kurarak büyük bir başarı kazanmıştı. Yahoo, en büyük sükse yapan yeni bilişim çağının şirketlerinden biri olarak ’Amerikan Rüyası’nı internete taşımıştı. İkili Yahoo’yu halka açtıklarında artık birer dolar milyarderiydi. Yang’ın CEO’luktan ayrıldıktan sonra şirkette stratejik bir rol üstleneceği açıklandı.



Yeni CEO aranıyor



YAHOO, yeni CEO için içerden ve dışarıdan muhtemel adayları belirlemek için Heidrick & Struggles şirketiyle anlaştı. Sürecin 4-12 hafta sürebileceği belirtiliyor. Adaylar arasında eski AOL Başkanı Jon Miller de bulunuyor.

