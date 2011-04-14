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Dünya

Microsoft'tan Google'a göz dağı!

Google'ın Street View'ı varsa, bakın Microsoft'un neyi var...

14 Nisan 2011 03:00

T24 - Dünya'nın her tarafına ulaşmak artık daha kolay ve bu yüzden harita servisi sunan sistemler azımsanmayacak bir rağbet görüyor. Bunu fark eden Microsoft da, Google'ın Street View servisine rakip olmak amacıyla "Streetside" adı altında bir proje başlatarak, bir filo dolusu aracı, Londra'ya, Londra'nın caddelerinin fotoğraflarını çekmesi amacıyla gönderdi.

Google'ın Streetview servisine benzeyecek olan Streetside projesi, Streetview kadar kullanışlı olmayacak gibi görünüyor. Zira Streetside'da sadece büyük turistik alanlar gösterilirken, Google'ın Streetview'inde her cadde görülebiliyor. 

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"Başkasının fikirlerini kullanırken, fikir sahibinin hatalarına daha çok dikkat edinilmeli" felsefesinden yola çıkan Microsoft, Google'ın çözemediği gizlilik konularını kendi servisinde yaşamak istemiyor. Sadece büyük bir araç grubunu caddelere göndermekle kalmayan Microsoft, bu servis için de bir internet sitesi ve bir de telefon hattı kurdu. Bu iletişim yolları sayesinde cadde fotoğrafları çeken araçların nerede ne zaman bulunacağı Microsoft tarafından bilinecek. 

Google'ın Streetview servisinde olduğu gibi Microsoft'un Streetside servisinde de plakalar ve yüzler bulanıklaştırılmış olacak.



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