Microsoft'tan Google'a göz dağı!

T24

Google'ın Streetview servisine benzeyecek olan Streetside projesi, Streetview kadar kullanışlı olmayacak gibi görünüyor. Zira Streetside'da sadece büyük turistik alanlar gösterilirken, Google'ın Streetview'inde her cadde görülebiliyor."Başkasının fikirlerini kullanırken, fikir sahibinin hatalarına daha çok dikkat edinilmeli" felsefesinden yola çıkan Microsoft, Google'ın çözemediği gizlilik konularını kendi servisinde yaşamak istemiyor. Sadece büyük bir araç grubunu caddelere göndermekle kalmayan Microsoft, bu servis için de bir internet sitesi ve bir de telefon hattı kurdu. Bu iletişim yolları sayesinde cadde fotoğrafları çeken araçların nerede ne zaman bulunacağı Microsoft tarafından bilinecek.Google'ın Streetview servisinde olduğu gibi Microsoft'un Streetside servisinde de plakalar ve yüzler bulanıklaştırılmış olacak.