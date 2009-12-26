Microsoft'a yargı darbesi

T24 - Bilişim devi Microsoft, ABD Temyiz Mahkemesi’ndeki 290 milyon dolarlık patent davasını kaybetti.



ABD Temyiz Mahkemesi, ağustos ayında Teksas'ta bir firmanın Microsoft'un Word programında Kanada merkezli i4i şirketine ait kodları kullandığı yönündeki kararı onayladı.





Teksas'taki yerel mahkeme, Word'ün 2003 ve 2007 sürümlerinde patenti i4i şirketine ait kodların izinsiz kullanılarak yasaların ihlal edildiğine hükmetmiş, Microsoft'a 290 milyon dolar tazminat cezasına çarptırmıştı.





i4i şirketine ait kodların bilgisayarların aralarında bilgi alışverişi yapmalarını sağlıyor. Karar, özellikle Microsoft'un Word uygulamasının geleceğini yakından ilgilendiriyor.



Temyiz Mahkemesi'nin kararında, Microsoft'un 11 Ocak'a kadar bu kodu kullanmayı bırakmasına ya da içinde bu kod olan Word programının satışının durdurulmasına hükmedildi.



Microsoft'tan geri adım



i4i şirketinin genel müdürü Louden Owen, kararı memnuniyetle karşıladı.



Davaya konu olan kodların ilgili yazılımda zaten önemsiz bir oranda kullanıldığını duyuran Microsoft yönetimi, 11 Ocak'a kadar Word programındaki i4i şirketine ait kodları çıkardıktan sonra piyasaya süreceğini duyurdu. Microsoft, mahkeme kararını itirazın da gözden geçirildiğini duyurdu.



Merkezi Toronto'da bulunan i4i şirketi kurumsal kullanıcılar için XML bazlı çözümler üretiyor.

