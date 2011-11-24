Microsoft Yahoo’yu almak üzere

T24 - Microsoft Yahoo’nun tüm yapısını yakından incelemesine izin veren bir anlaşma imzalandı. Microsoft’un yönetim kurulundan ya bir koltuk alacağı ya da şirketin tamamına sahip olacağı belirtiliyor.



Eylül ayında CEO’su ile yollarını ayıran ve bir hayli zor durumda olduğu bilinen Yahoo’yu satın almak için Microsoft bir hamle daha gerçekleştiriyor. Yapılan anlaşmayla Microsoft’un görevlendirdiği iki finansal kuruluş Yahoo’nun tüm yapısını inceleyerek yüzde 20′lik hisse alımı ya da şirketin tamamını satın almanın neler getireceğini incelemeye başladı.



BTnet'in haberine göre; KKR ve TPG Capital şirketlerinin yaptıkları incelemelere göre Microsoft’un nihai kararını vereceği belirtildi. All Things D’nin haberinde de Yahoo’nun da bir başka yatırım şirketi Silver Lake ile anlaşma imzaladığı ve çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Daha önce de almaya çalışmıştı



Geçtiğimiz ay Microsoft’un Yahoo için 57 milyar doları gözden çıkardığı iddia edilmişti. 2008 yılında da Microsoft, Yahoo için 47.5 milyar dolar önermiş, Yahoo teklifi reddetmişti. Bahsi geçen rakamlar son dönemde sıkıntılı günler geçiren Yahoo hisse değerlerinin çok üzerinde bulunuyor.



2009 yılında iki şirket arasında yapılan anlaşmayla 10 süreyle Yahoo’nun aramalarında Microsoft teknolojilerinin kullanılmasına izin verilmiş, karşılığında da Yahoo’nun reklam gelirinin yüzde 12′si Microsoft’un olmuştu.



Microsoft bu satın almayla Yahoo’nun arama motorundaki gücünün kullanmanın yanı sıra katma değerli servislerinden de faydalanmak istiyor. Daha önce Yahoo’yu satın alamayan Microsoft’un bu kez anlaşmaya daha yakın olduğu görülüyor. Ancak henüz iki şirketten de konuyla ilgili açıklama gelmedi.



