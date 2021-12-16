Microsoft uyardı: Türkiye, Kuzey Kore, İran ve Çin bağlantılı hackerlar kritik bir yazılım kusurundan faydalanıyor

ABD merkezli Microsoft, Çin, İran, Kuzey Kore ve Türkiye’yle bağlantılı bilgisayar korsanlarının dünya genelinde büyük teknoloji firmalarının kullandığı bir yazılımda kritik bir kusurdan faydalanmaya başladığını açıkladı.

CNN’de yer alan habere göre, Microsoft kullanıcıları uyardığı bir mesaj paylaştı. Hangi organizasyonların hackerlar tarafından hedef alındığını belirtmeyen Microsoft, “Bilgisayar korsanlarının faaliyeti, güvenlik açıklarını kapsıyor.” dedi.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı, söz konusu yazılım kusurunun küresel olarak yüz milyonlarca aygıtı etkileyebileceğini söyledi.

Microsoft ve diğer güvenlik şirketlerine göre, güvenlik açığını kullanan İranlı bilgisayar korsanlarının “fidye yazılımı” geçmişi var. Çinli grup ise bu yılın başlarında Microsoft Exchange e-posta yazılımına karşı yapılan ‘hack’lemenin arkasında olmakla suçlanıyor.

Bahsi geçen güvenlik açığı, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların uygulamalarında bilgileri günlüğe kaydetmek için kullandığı “Log4j” olarak bilinen Java tabanlı yazılımda bulunuyor.