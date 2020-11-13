Microsoft'tan Rusya'ya 'ilaç şirketlerine siber saldırı düzenleme' suçlaması

Microsoft, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştiren ABD, Kanada, Fransa, Hindistan ve Güney Koreli 7 şirkete yönelik son aylarda Rusya ve Kuzey Kore menşeili siber saldırılar tespit ettiklerini duyurdu.

Microsoft'tan yapılan basın açıklamasında, "Son aylarda 3 devlet aktörü tarafından siber saldırılar tespit ettik, hedeflerinde doğrudan Covid-19 aşı geliştirme çalışmalarına katılan büyük şirketlerdi. Hedefler arasında, Kanada, Fransa, Güney Kore ve ABD'den büyük ilaç şirketleri ve aşı geliştiricileri" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın metninde, "Saldırılar, Rusya menşeili bir aktör olan 'Strontium' ile 'Zinc' ve 'Cerium olarak adlandırdığımız Kuzey Kore menşeili iki aktör tarafından yapıldı" dendi.

Saldırının hedefinde, aşıları farklı klinik araştırma aşamalarında olan firmaların olduğunu öne süren Microsoft, "Strontium, erişim verilerini çalmak için arama bulma ve giriş yapma çabalarına devam ediyor. Bu saldırılar, binlerce ve milyonlarca hızlı girişim kullanarak insanların hesaplarını kırmayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca Kuzey Koreli tarafların genel olarak e-posta gönderme yoluyla hareket ettiği ileri sürüldü.