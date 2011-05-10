-MİCROSOFT, SKYPE'Yİ SATIN ALMAYA HAZIRLANIYOR NEW YORK (A.A) - 10.05.2011 - ABD'li yazılım şirketi Microsoft, internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme servisi sağlayan Skype'yi 8,5 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, en fazla 8,5 milyar dolar değerinde olacak anlaşma, Microsoft'un en büyük satın alması unvanını alacak. Fiyata, Skype'nin 686 milyon dolarlık uzun vadeli borçlarının da dahil olacağı belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklar, Microsoft ile Skype'nin anlaşmasının bugün ya da yarın açıklanmasını bekliyor. Lüksemburg merkezli Skype, Niklas Zennstrom ve Janus Friis tarafından 2003 yılında kuruldu. Dünya genelinde 663 milyon kullanıcısı bulunan Skype'i, internet açık artırma sitesi eBay, 2006 yılında 2,6 milyar dolara satın almış, sonrasında 2009 yılında yüzde 70'ini 2 milyar dolara yeniden satmıştı. Şirket, geçen ağustosta hisse ihracında bulunmayı planladığını açıklamıştı. Skype'nin şu anda çoğunluk hissesi özel sermaye şirketleri Silver Lake ve Andreessen Horowitz başta olmak üzere bir grup yatırımcının elinde bulunuyor. Geçen yıl Skype, 860 milyon dolar gelir elde etmiş, ancak 7 milyon dolar net zarar açıklamıştı.